  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Sıfır enerji kullanarak objeleri serin tutan malzeme geliştirildi

ABD'li mühendisler, doğada var olmayan sıra dışı özelliklere sahip, objeleri serin tutan bir malzeme geliştirdi.

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Sıfır enerji kullanarak objeleri serin tutan malzeme geliştirildi

ABD'li mühendisler, doğada var olmayan sıra dışı özelliklere sahip, objeleri serin tutan bir malzeme geliştirdi.

Colorado Boulder Üniversitesi'nden bir grup mühendisin geliştirdiği malzemenin, doğrudan güneş ışığına maruz kalan nesneleri dahi sıfır enerji ve su tüketimiyle serin tutmayı başardığı, bir nevi iklimlendirme cihazı gibi hareket ettiği belirtildi.

Keşifle ilgili detaylar Science dergisinde yayımlanırken, ölçeklenebilir metamalzeme filmin, bir yüzeye uygulandığında altındaki objeyi, güneş enerjisini etkili bir biçimde yansıtarak, aynı zamanda yüzeyin kendi ısısını kızıl ötesi termal ışınım formunda tutarak soğuttuğu kaydedildi.

Mutfaklarda yaygın kullanılan alüminyum folyodan biraz daha kalın olan, sadece 50 mikrometrelik cam-polimer karışımı malzemenin, soğutma işlemi için büyük miktarda su ve elektriğe ihtiyaç duyan termo elektrik santrallerine çevre dostu bir seçenek sunabileceğine dikkat çekildi.

Mühendislerin güneş ışınlarını atmosfere geri yansıtırken aynı zamanda kızıl ötesi ışınım için kaçış yolu sunması amacıyla polimer filmin içine kızılötesi radyant ısı mini kürecikleri serpiştirdiği, azami spektral yansıtma amacıyla da altına ince gümüş kaplama eklediği belirtildi.

Malzemenin ayrıca hem inşaat sektöründe hem de ticari amaçlı olarak kullanılabileceği ifade edildi. AA

Etiketler: abd, objeleri serin tutan malzeme
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