  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Siber zorbalığa karşı kamu spotu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internette maruz kalınan 'siber zorbalığa' karşı harekete geçti.

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Küfür ve aşağılayıcı yorumlar, tehdit, izinsiz fotoğraf paylaşımı... İnternetteki bu davranışlar aslında birer suç. Tüm bu davranışlar "siber zorbalık" olarak adlandırıyor. Bu duruma karşı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu harekete geçti, bir elektronik şirketi ile ‘Siber Zorba Olma!’ kampanyasını başlattı. Kamu spotu hazırlandı.

Bu kamu spotu özellikle gençler uyarı niteliğinde. Amaç, suç olduğunun farkında olmadan yapılan bu eylemlerin önüne geçmek, ciddi psikolojik ve fiziksel zararlara neden olan siber zorbalığa karşı farkındalık oluşturmak.

Ülkemizde siber zorbalığa maruz kalanların oranı yüzde 20. Her yaş grubu siber zorbalığa karşı savunmasız. En çok da çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, siber zorbalığın yeni bir şiddet türü olarak adlandırılabileceğini ve bu duruma özellikle çocuklar ve gençlerin maruz kaldığını belirtti.

Peki siber zorbalığa karşı ne yapmalı?

Prof. Dr. Emel Baştürk Akça, empati kurmanın önemine vurgu yaptı. "Paylaşım yaparken ben olsam ne hissederdim diye kendilerine sormalılar, öfkeliyken paylaşım yapmamalarını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: siber zorbalık, internet, sosyal medya
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