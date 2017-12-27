Savunma sanayisinde yeni teknolojiler geliştiriliyor

İnsansız hava araçları, robot köpekler, bomba imha robotları. Ülkeler arasındaki rekabetin en çok hissedildiği alanlardan biri de savunma sanayi.

Drone ve insansız hava araçları, savunma sanayinde en çok kullanılanlar arasında. Araçlar imkansız görünen yerlere girip terörist faaliyetlerini rahatlıkla gözlemleyebiliyor, silah yüklenen modelleri ise hedefleri imha ediyor.

İnsansız kara araçları da son yıllarda oldukça gelişti. Önce patlayıcıyı buluyor sonra imha ediyor. Askerlerin yanında malzemelerini taşıyan robotlar da gündemde.

Türkiye de savunma sanayisinde robot teknolojisi kullanmaya başladı. ASELSAN, hem drone hem de dronesavar geliştirdi. Ayrıca Kaplan Bomba İmha Robotu ve Levent İnsansız Su Üstü Aracı da üretti. Bu üretimlerle terörle mücadelede önemli mesafe kat edildi.

Dünyada her geçen gün yeni tasarımlar ortaya çıkıyor. Rusya, aynı anda 2 koluyla birden ateş eden robot üzerinde çalışıyor.

Bazı uzmanlar, 2025 yılında Amerikan ordusunun büyük bölümünün robotlardan oluşacağını iddia ediyor.

Kaynak: TRT Haber

