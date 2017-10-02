'Savunma Sanayii Müsteşarlığı 550'ye yakın proje yürütüyor'

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Müsteşarlıkça 550'ye yakın proje yürütüldüğünü belirterek, "İleride bu projelerin hepsinde öğrencilere önemli görevler düşecek." dedi.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Türkkuşu Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Demir, törende yaptığı konuşmada, havacılık projelerinin arka arkaya geldiğine işaret ederek, özellikle bu alanda eğitim gören öğrencilerin şanslı bir dönemde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kendisine bağımsız politikalar çizme yönünde gösterdiği iradeden dolayı zor günler geçirdiğini dile getiren Demir, "Güçlü olmak bunların başında geliyor. Savunma sanayisinde güçlendiğimiz, bağımsızlaştığımız zaman istikbal ve istiklalimizi garanti altına alacağız." diye konuştu.

Savunma Sanayii Müsteşarlığında (SSM) 550'ye yakın proje yürütüldüğünü aktaran Demir, ileride bu projelerin hepsinde öğrencilere önemli görevler düşeceğini kaydetti.

Demir, üniversitelerin endüstriyle entegre olması gerektiğinin altını çizdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı bakanlık olarak yasal ticareti kolaylaştırırken yasal olmayan ticaretle etkin şekilde mücadele yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'nin geçen yıl belki de son 100 yılın en tehlikeli darbe teşebbüsünü yaşadığına işaret eden Aşcı, "Bu örgüt çok tehlikeli, sizler de dikkat edin. Aklınızı ve vicdanınızı asla kimseye teslim etmeyin. Ülkenizi severseniz, bu ülkenin önünde kimse duramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşcı, Kuzey Irak'ta ticaretin olağan seyrettiği dönemde Habur Sınır Kapısı'ndan günde 3 bin tırın gelip gittiğini, şimdi ise sayının 2 bin civarında olduğunu söyledi.

THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kürşat Atılgan da kurumun amacını Türkiye ile daha adil, paylaşımcı ve barışçıl bir dünyanın mümkün olduğunu herkese göstermek olarak açıkladı. Atılgan, "Bizler de THK Üniversitesini bu amaca daha emin adımlarla ve daha az zamanda ulaşalım diye kurduk." ifadesini kullandı.

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut ise üniversiteler için en önemli misyonun, bilgi ve üretimleriyle çağdaş toplumun önünü açacak yenilikçi ve girişimci bilgi insanları yetiştirmek olduğunu belirtti.