  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Satürn'ün uydusu Titan'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bilim adamları, Satürn'ün uydusu Titan'da canlı yaşamının ortaya çıkabilmesi için gerekli olan, hücre zarına benzer koruyucu yapı oluşturabilecek bir kimyasalın varlığını keşfetti.

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Satürnün uydusu Titanda bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bilim adamları, Satürn'ün uydusu Titan'da canlı yaşamının ortaya çıkabilmesi için gerekli olan, hücre zarına benzer koruyucu yapı oluşturabilecek bir kimyasalın varlığını keşfetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezinin astrobiyoloji bölümünden bilim adamları, Titan'ın atmosferinde "akrilonitril" denilen, yaşamın yapı taşı olan hücre mimarisinin oluşumunu sağlayabilecek bir kimyasalın bulunduğunu bildirdi.

Şili'deki Atamaca Büyük Milimetre/Milimetrealtı Teleskop Dizisi'nin (ALMA) Titan'dan topladığı verileri inceleyen bilim adamları, uydu-gezegende "vinil siyanür" olarak da adlandırılan elemente ait belirgin bir kimyasal parmak izinin varlığını tespit etti.

Titan'da milyarda 2,8 birim yoğunluğunda bulunan söz konusu kimyasalın daha çok stratosfer tabakasında yoğunlaştığı ve uzaydan bakıldığında uydu-gezegene kahverengi-turuncumsu rengini veren element olduğu belirtildi.

Plastik üretiminde kullanılan kimyasalın canlı hücresini dış dünyadan yalıtarak hücre içinde kimyasal reaksiyonların meydana gelmesini sağlayan hücre zarındaki çift tabakalı yağlanmaya benzer yapılar oluşturabildiği kaydedildi.

Bilim adamları, bunun ortalama sıcaklığın eksi 179 santigrat derece olduğu, sıvı metan gazıyla kaplı göllerin bulunduğu Titan'ın zorlu atmosfer koşullarında canlı yaşamının ortaya çıkmasını sağlayabilecek korumayı gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

Etiketler: satürn, titan, hücre zarı, uzayda yaşam, NASA
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