  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Saniyede 20 GB veri transferi yapabiliyor!

Saniyede 20 GB veri transferi yapabiliyor!

Çin, yüksek işlem yapma kapasiteli bir iletişim uydusu fırlattı.

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Saniyede 20 GB veri transferi yapabiliyor!

Çin, yüksek işlem yapma kapasiteli bir iletişim uydusu fırlattı.

Şinhua ajansının haberine göre, Şıcien-13 adlı ülkenin ilk yüksek işlem kapasiteli uydusu Çin'in güneybatısındaki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi.

Çin Aerospace Science and Technology Corp. şirketi tarafından tasarlanan uydu, doğal afetlerin takibi, uçak ve trenlerde internet erişiminin sağlanması için kullanılacak ve yörüngede 15 yıl kalacak.

Long March-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Şıcien-13'ün saniyede 20 gigabayt veri transferi yapabilme kapasitesi bulunduğu ve ülkenin şimdiye dek en yüksek işlem kapasiteli uydusu olduğu belirtildi.

Çin’in, 2015 yılında yayımlanan orta ve uzun vadeli sivil amaçlı uzay altyapısı geliştirme planına göre, 2025 yılına kadar uzayda 22 iletişim uydusu olacak.

Etiketler: çin, çin uydu, iletişim uydusu, şinhua, Şıcien-13
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