Sancar: Nobel'i alırken Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), dünyaca ünlü bilim adamı Prof. Dr. Sancar'ı ağırladı.

Manas Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı takdim edilen Sancar, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Sancar, üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde kendi adını taşıyan kütüphanenin açılışını yaptı ve kütüphane binası önünde fidan dikti. Burada öğrenciler Sancar'a yoğun ilgi gösterdi.

"Tanrı Dağlarını görünce çok heyecanlandım"

Kültür Merkezi'nde akademisyen ve öğrencilere yönelik düzenlenen "Bilim ve Milli Kalkınma" konulu konferansta konuşan Sancar, "Tanrı Dağları ve ata yurdunu hep dinlerdim. Bu bize masal gibi gelirdi. Tanrı Dağlarını görünce çok heyecanlandım." diye konuştu.

Nobel aldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Sancar, "Nobel ödülü aldığımda sadece kendimi değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni değil, bütün Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum. Bunun için büyük bir gurur duydum." ifadesini kullandı.

"İki şekli yaratmak 45 yılımı aldı"

Konferansta Nobel ödülüne layık görülen çalışmalarından söz eden Sancar, "İki şekli yaratmak, 45 yılımı aldı. Bunun için çok çalışmak ve sabır lazım." dedi.

Sancar, dünyada bilim alanında uluslararası iş birliğinin varlığına dikkati çekerek, elinden geldiği kadar Türk dünyasından öğrenci yetiştirmeye çalıştığını belirtti.

“Sıra sadece Türkiye'ye değil bütün Türk Cumhuriyetlerine geldi”

Türkiye'den Batı'ya çok sayıda bilim adamı gönderildiğini ve bunların çoğunun bilime katkıda bulunduğunu aktaran Sancar, "Şimdi sıra sadece Türkiye'ye değil bütün Türk Cumhuriyetlerine geldi. Önder olmamız lazım. Bunu çözmemiz lazım. Çocuklarımızı desteklemeliyiz. Onlara öz güven vermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sancar, Nobel ödülünü alan bir Türk olarak, Türk dünyasında temel bilimde çalışan çocuklar için bir ilham ve öz güven kaynağı durumunda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nobel ödülünün bir ölçü olmadığına, bilim dünyasına katkıda bulunanların birçoğunun bu ödülü kazanmadıklarına işaret eden Sancar, Mardin'in Savur köyünden çıkıp İstanbul ve Amerika'da okuyup Nobel alan bir Türk varsa, Bişkek, Bakü, Almatı ve bütün Türk dünyasından çocukların da öz emeği ile Nobel kazanabileceklerinin altını çizdi.

“Politika ile uğraşmayın, ilim yapın ve çok çalışın"

Genç nesillere tavsiyelerde bulunan Sancar, "Gözünüzü seveyim politika ile uğraşmayın. İlim yapın ve çok çalışın. Politikada kavgalar, değişimler ve çekişmeler bitmez. Bunlarla dikkatinizi dağıtmayın. Kendinizi bilime verin." dedi.

Hayatta imkansızlıkların özür olarak kabul edilmemesi gerektiğini aktaran Sancar şunları kaydetti:

"Bütün Batı devletlerinde parasız eğitim göremezsiniz. Ben ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimimi parasız gördüm. Anladığım kadarıyla Türk devletlerinde de eğitim bedava sağlanıyormuş. Bu bakımından çalışmak, bilim yaratmak için bir an için özür olmaz. Başarının kısa yolu yoktur. Dünyanın en zeki adamı olun, çalışmazsanız ailenize, ülkenize ve dünyaya katkı yapamazsınız. Ben orta zekalı bir insanım. Aslında zekaya inanmıyorum. Çalışmaya inanıyorum. Emeğe inanıyorum. Ben öğrenci iken günde 18 saat haftada 7 gün çalışıyordum. Şimdi 71 yaşındayım günde 12 saat haftada 6,5 gün çalışıyorum. Bunun için başarının kolay olmadığını biliyorum."

"Sizin Türk dünyasına borcunuz var"

Sancar, Türk devletlerinin verdiği imkanlardan yararlanan gençlerin kendisine, ailesine, ülkesine ve Türk dünyasına karşı borçlu olduğunu vurguladı.

Batı'da gelişen teknolojilere bağlı kalamadıklarını söyleyen Sancar, "Tam bağımsızlık, kendi yaratacağımız bilim ve teknoloji ile mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Konferansa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayat Orudjev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Kudayberdi Kojobekov, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, üniversite rektörleri, konuk rektörler, dekanlar, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA