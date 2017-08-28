Samsung'un veliahdı hapis cezası için temyize başvurdu

Güney Kore'de elektronik şirketi Samsung'un veliahdı Lee Jae-yong, hakkında rüşvet suçundan verilen 5 yıl hapis cezasına karşı temyize başvurdu.
Lee'nin avukatları, Seul Merkez Mahkemesinin 3 gün önce açıkladığı hapis cezasına karşı temyize başvuracaklarını açıkladı.
Başvurunun kabul edilmesinin ardından ilk temyiz duruşmasının en erken eylül başında yapılabileceği belirtiliyor.
Halen Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 49 yaşındaki Lee, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin geçen martta görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.
Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.
Babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından Lee, şirketin kontrolünü fiilen elinde bulunduruyordu.