  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Samsung, bükülebilir telefon için tarih verdi

Samsung, 2017 yılı sonunda hazır olacağı iddia edilen bükülebilir telefonu hakkında, ilk kez bu kadar net konuştu.

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Samsung, bükülebilir telefon için tarih verdi

Samsung'un bükülebilir bir telefonu piyasaya süreceği, uzun zamandır konuşuluyor. Hatta bazı kaynaklar, bahsi geçen telefonun 2017 yılı sonunda piyasaya çıkacağını bile iddia ediyor. Ancak Samsung'dan gelen açıklama, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu kanıtlamış durumda.

Seul'da bir seminerde konuşan Samsung Baş Mühendisi Kim Taewoong, geliştirme aşaması için önlerinde yeterli zaman olduğunu ve teknolojinin 2019 yılı içerisinde tamamen olgunlaşabileceğini söyledi. Böylece, bükülebilir bir Samsung telefonun, 2019 yılından önce raflara çıkmayacağı kesinleşmiş oldu.

Taewoong, açıklamasının devamında, şu anda bazı teknik zorlukların söz konusu olduğu ve bu zorlukları aşmadan önce, tam hazır olmayan bir cihazla kullanıcıların karşısına çıkmak istemediklerini vurguladı.

Eğer bükülebilir bir telefon gerçekten 2019 yılında raflarda olacaksa, bunun Galaxy S10 veya Galaxy Note 10 olarak karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz.

Etiketler: samsung, bükülebilir telefon, samsung modeller
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