Samsun havacılık meraklılarını ağırlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uçak ve Uzay Mühendisliği Öğrenci Topluluğunca düzenlenen "Fly-in Samsun" etkinliğinde, yurt içi ve yurt dışından uçak ve uzay mühendisliği bölümü öğrencileri bir araya geldi.

OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada havacılık sektörünün sürekli gelişme içinde olduğuna işaret etti.

Fakülte olarak havacılık alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Mısırlıoğlu, "Havacılık sektörüne genç mühendisler kazandırıyoruz. Yetiştirdiğimiz genç mühendislerimize dünya standartlarında bir eğitim veriyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz dünyanın en büyük uçak ve uzay sanayisi ile ilgili firmalarda rahatlıkla çalışabilecek düzeydeler. Öğrencilik yıllarından itibaren dünyadaki havacılık ve uzay endüstrisini yakından takip etmeleri çok önemli." dedi.

Dekan Mısırlıoğlu, "Fly-in Samsun" etkinliğinde bir araya gelen uçak ve uzay mühendisliği bölümü öğrencilerinin, üç gün boyunca Samsun üzerinde uçuş yapacaklarını, mühendislik, havacılık ve teknoloji alanlarında konferanslara katılacaklarını, son gün ise OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ballıca Kampüsü'nde roket fırlatma deneyimi yaşayacaklarını söyledi.

OMÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği Öğrenci Topluluğu'nun etkinliği, 19 Avrupa ülkesinden 43 üniversitenin yer aldığı, 2 binin üzerinde üyesi bulunan "EUROAVIA" isimli topluluğa üye olabilmek için düzenlediğini vurgulayan Prof. Dr. Mısırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) ardından bu topluluğa bağlı 3. Türk üniversitesi olmak istediklerini vurguladı.

Etkinlik, OMÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) Proje Koordinatörü Cevat Sunol'un, yaptıkları insansız hava aracı ve yürüttükleri "Doğan" isimli uçak projesi sunumuyla başladı. Etkinlik kapsamında, NASA'da çalışmalarını yürüten Dr. Umut Yıldız'ın da telekonferans yöntemiyle Amerika'dan bağlanarak "Derin uzay iletişim sistemleri" konulu sunum yapacağı belirtildi.