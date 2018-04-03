Samanyolu Galaksisi'nin yaş haritası çıkarıldı

Samanyolu, Dünya'nın da içinde bulunduğu, merkezinde yıldızların toplam kütlesinin dörtte birini içeren spiral bir galaksi.

Avrupa Güney Gözlemevi'nde görevli astronomlar, Galaksi'nin merkezinde yıldızların kütlesinden oluşan bombenin geniş ölçekli yaş haritasını çıkardı.

Science Daily'nin haberine göre, yürütülen uluslararası çalışma, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki karmaşık yapıyı oluşturan yıldız oluşumunun yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğünü gösterdi.

Çalışmanın sonuçları Liverpool'da düzenlenecek Avrupa Astronomi ve Uzay Bilimi Haftası'nda sunulacak.

Ekip, Samanyolu'nun yaş haritasını çıkarmak için yıldızların kimyası hakkındaki tayfsal bilgi, parlaklık ve renk üzerinde inceleme yaptığını kaydetti.

Araştırmacı Marina Rejkuba, bulgularının, Samanyolu'nun merkezindeki şişkinlik konusunda daha önce edinilen bilgiyle örtüşmediğini belirterek, bu karmaşık yapıyı oluşturan yıldız oluşumunun yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğünü söyledi.

Rejkuba, görüntüledikleri en genç yıldızların da en az 7 milyar yıl yaşında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA