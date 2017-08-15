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'Sakarya, yerli otomobile en hazır il'

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul, "Üretim yeri konusunda herhangi bir karar verilmiş değil. Biz, bu yatırımın Sakarya’mızda olmasını istiyoruz." dedi.

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Sakarya, yerli otomobile en hazır il

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul, yerli otomobil üretimi için gerçekleştirilen son hazırlıkları da içeren ayrıntılı rapor hazırladıklarını belirterek, "Üretim yeri konusunda herhangi bir karar verilmiş değil. Biz, bu yatırımın Sakarya’mızda olmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kösemusul, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında şehrin karar vericilerinin katılımlarıyla SATSO'da gerçekleştirilen yerli otomobil ikinci istişare toplantısının ardından hazırlanan son çalışmaları da içeren ayrıntılı raporun tamamlandığını bildirdi.

Raporu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teslim ettiğini belirten Kösemusul, "Şehrimiz karar vericileri ile yaptığımız ikinci toplantımızın ardından yeni çalışmalarımızı da içeren dosyamızı da teslim ederek yerli otomobile Sakarya olarak en hazır il olduğumuzu ifade ettik." ifadesini kullandı.

Sakarya'nın milli üretimler ve otomotiv şehri olmasını hedeflediklerini vurgulayan Kösemusul, iş dünyası olarak ülkenin milli ve yerli üretimlere imza atmasına katkı vermek için çalışmak mecburiyetinde olduklarını aktardı.

Yerli otomobilin bir an evvel üretilmesi arzusuna sahip olduklarının altını çizen Kösemusul, şunları kaydetti:

"Sakarya'mız potansiyeli ve değerleri, başta lojistik olmak üzere üretim için gerekli olan tüm avantajlara sahip olmasıyla yerli otomobile her anlamda hazır bir şehirdir. Yerli otomobildeki son gelişmeleri dikkatle ve memnuniyetle takip ediyoruz. Sayın Bakanımız ve TOBB Başkanımız da ifade ettiler, üretim yeri konusunda herhangi bir karar verilmiş değil. Biz, bu yatırımın Sakarya'mızda olmasını istiyoruz. Yer, üretim, istihdam hatta organizasyon ile ilgili tüm çalışma ve önerilerimizin olduğu ayrıntılı raporu içeren ikinci dosyamızı da teslim ettik. Kapsamlı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Etiketler: sakarya, satso, yerli otomobil
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