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Rus ikmal gemisinden rekor kıran uzay yolculuğu

Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme götürmesi için fırlatılan Rus ikmal gemisi The Progress 70, genellikle iki gün süren yolculuğu üç saat 48 dakikada tamamlayarak rekor kırdı.

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Kazakistan'daki Baykonur Kozmodromu'ndan 10 Temmuz Salı günü uzaya fırlatılan Rus ikmal gemisi  genelde iki gün olan yolculuk süresini 4 saatlik bir sürenin altına indirerek rekor kırdı. Bundan önceki rekor ise 6 saat ile yine Rusya'ya aitti.

3 saat 48 dakika sürdü

"Progress 70 Kargo aracı"nın yolculuğu Kazakistan Baikonur Cosmodrome'dan 21.51' de başladı ve 3 saat 48 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesiyle sona erdi.

Yaklaşık üç ton gıda aktarıldı 

Salı günü yapılan sevkiyatlarla, istasyonun "Expedition 56" ekibine yaklaşık üç ton gıda, yakıt ve diğer malzemeler teslim edildi.

6 saatlik rekoru kırmak için 3'üncü girişimdi

Space.com'a göre bu Rusya'nın 6 saatlik rekoru kırmak için üçüncü girişimiydi.

Uzay ajansı, Ekim 2017'de ve yine bu yılın şubat ayında uzay yolculuğunu 6 saatin altına indirmeyi denemiş, ancak son dakika aksaklıkları nedeniyle başarısız olmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: uzay uçuşu, uluslararası uzay istasyonu, rus ikmal gemisi, rekor
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