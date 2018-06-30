Robot Sophia'nın konuşacağı ikinci dil "Amharca"

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği robot Sophia, Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanlığının girişimleriyle başkent Addis Ababa’ya götürüldü.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, "Sophia ilk defa İngilizce dışında bir dil konuşacak ve ilk defa bir robot Amharca konuşacak." dedi.

Başbakanla akşam yemeği yiyecek

Ülkede kaldığı süre boyunca çeşitli tanıtım organizasyonları ve fuarlara katılacak olan Sophia'nın Başbakan Abiy Ahmed ile de akşam yemeği yemesi planlanıyor.

Öte yandan, robotun ülkeye getirilirken bazı parçalarının havalimanında kaybolduğu ve bu yüzden katılacağı bazı programların aksadığı belirtiliyor.

Robot Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul edilmişti.

Kaynak: AA