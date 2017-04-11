Robot Olimpiyatları'na Türk robotlar damga vurdu

Çocuklarda üç boyutlu düşünme yeteneğini, şekil ve uzay algılarını, hayal gücü ve ince motor becerilerini geliştirmek amacıyla Robot Yapım Atölyesi’ni kuran Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen 11. İTÜ Robot Olimpiyatları’nda (ITURO 2017) 64 yarışmacı arasından 14. olmayı başardı.

Türk robotlar İTÜRO 2017'de

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından gerçekleştirilen 11. İTÜ Robot Olimpiyatları’nda yarışmacılar, Çizgi İzleyen, Çizgi İzleyen Minikler, Mikro Sumo, Basketbol oynama, Merdiven Çıkan, Labirent, Renk Seçen, Kendini Dengeleyen, Senaryo ve Serbest Kategori olmak üzere on farklı alanda yarıştı. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce öğrencinin katıldığı İTÜRO 2017 yarışmasında Bilgi Evi Robot Atölyesi, Çizgi İzleyen Minikler kategorisinde rakiplerini ardında bırakarak 14. olmayı başardı.

8 aylık eğitimde robotların tasarım ve yapım aşamasını İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi laboratuvarında Yard. Doç. Dr. Burak Şişman, Yard. Doç. Dr. Yavuz Yaman ve ekibi ile birlikte gerçekleştiren gençler, kendilerine başarı getiren robot tasarımlarının böyle bir organizasyonda yer almasının ve derece elde etmesinin gururunu yaşadı. Bilgi Evi üyeleri, düzenlenen yarışmada Türkiye genelinden katılımcıların çalışmalarını da görerek bakış açılarını genişletme fırsatını elde ettiler.