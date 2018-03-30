Radyasyon ölçüm cihazlarında yerli üretime geçiliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Altuğ Şişman, Türkiye'nin nükleer teknolojiye geçiş sürecinde radyasyon ölçüm cihazı üretiminin önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Türkiye nükleer teknolojiyle ilgili bir gelecek inşa edecekse, bunun ilk adımı radyasyon ölçüm cihazları ithalatını sonlandırmaktır" diyen Şişman, İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde bu cihazları rahatlıkla üretebileceklerini belirtti.

'Yerli imkanlar üretilen cihazlar dünyanın her yerine satılabilir'

Şişman, şu an Türkiye'nin farklı hastane ve işletmelerinde 50 bin radyasyon ölçüm cihazının kullanıldığını kaydetti.

Birçok sektörde kullanılan bu cihazlarının tamamının ithal edildiğine dikkati çeken Şişman, şunları söyledi:

" İTÜ olarak Enerji Teknokent'in katılımı ve Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle radyasyon ölçüm cihazlarının üç farklı türünde yerli üretim projesini başlattık. 18 ay sonra üç türdeki radyasyon ölçüm cihazı yerli olarak seri üretime hazır olacak. Tanesi 600 euro'dan ithal edilen bu kişisel dozimetreleri (radyasyon ölçüm cihazı) çok daha ucuza mal ederek üretiyoruz. Kişisel dozimetrelerin yanı sıra, alan monitörü dediğimiz özellikle hastanelerde kullanılan ve sabit duran cihazlar var. Bunların da tanesi bin 500 euro'ya ithal ediliyor. Bu bin 500 euro'luk cihazları şu an çok daha uygun maliyetlerle üretir durumdayız. Son olarak özellikle gümrük kapılarında kullanılan ve yüz binlerce dolar ödenerek ithal edilen panel dedektörlerinde de yerli üretim için hazırlanıyoruz. Bu yılın sonunda prototipler masaya konmuş olacak. Burada ihracat fırsatları da düşünülmeli çünkü bu cihazlar dünyanın her yerine satılabilir. Türkiye olarak eğer dünya pazarına hitap edebilirsek, milyar euro'luk bir pazara girebiliriz."

Cihazlar telefonlarla haberleşecek

Şişman, bu süreçte üniversite ve teknokent iş birliğini hayata geçirdiklerini ve özellikle kişisel dozimetrelerde mevcutlara göre üstünlük sağlayan değişiklikler yaptıklarını anlattı.

Mevcut durumda daha büyük olan ve üzerinde az bilgi barındıran bu cihazları cep telefonlarıyla haberleşen cihazlar haline getirdiklerini belirten Şişman, "Bunlar çok daha küçük ve bütün bilgileri telefonda barındırıyor. Yazılım üzerinden hastane otomasyonuna bağlanıp, bütün bilgileri transfer edebiliyor. Hastane ortamında günler, haftalar, aylar ve yıl boyunca alınan tüm dozlar, değerler kayıt altına alınıyor. Bunu telefona geçirdiğimiz anda telefondaki uygulamalar üzerinden inanılmaz yeni pazarlar yaratabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA