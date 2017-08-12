  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Perseid meteor yağmuru antik kentten görüntülendi

Perseid meteor yağmuru antik kentten görüntülendi

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Uşak'ta Blandus antik kentindeki tarihi yapılarda gözlendi.

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Perseid meteor yağmuru antik kentten görüntülendi
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