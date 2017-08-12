Perseid meteor yağmuru antik kentten görüntülendi

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Uşak'ta Blandus antik kentindeki tarihi yapılarda gözlendi.
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