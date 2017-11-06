  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.873
    EURO 4.488
  • BIST 113618.65
    ALTIN 158.364
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Parçacık fiziğinde bir keşif daha

Parçacık fiziğinde bir keşif daha

İki ağır kuarkın kaynaşmasının, nükleer füzyondan yaklaşık 10 kat daha fazla enerji üretebileceği ortaya çıkarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Parçacık fiziğinde bir keşif daha

Maddenin temel bileşenlerinden kuarkın iki ağır tipinin kaynaşmasının, nükleer füzyondan çok daha fazla enerji açığa çıkarabileceği keşfedildi.

Tel Aviv ve Chicago üniversitelerinden fizikçilerin yürüttüğü araştırma, teorik olarak ağır kütleli kuarkların eriyip kaynaşmasının, nükleer füzyonda açığa çıkandan yaklaşık 10 kat daha fazla enerji üretebileceğini gösterdi.

Bilim adamları, iki alt kuarkın kaynaşmasında, hidrojen bombasında tek bir nükleer füzyondan 8 kat daha güçlü, yani 138 megaelektronvolt enerji üretileceğini hesap etti.

Fizikçiler, bu tür bir kuark füzyonunun, güçlü bir kuark bombası yapmak için kullanılamayacağını da vurguladı.

Keşif ile ilgili ayrıntılar "Nature" dergisinde yayımlandı.

Maddenin hadronlarını oluşturan en küçük yapı taşı niteliğindeki kuarkların, atom altı parçacıkların incelenmesiyle 6 farklı türü olduğu biliniyor. Bunlar, yukarı, aşağı, tılsım, acayip, alt ve üst olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: parçacık fiziği, kuark, bilim
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER