Papua Yeni Gine Facebook'u yasaklıyor

Papua Yeni Gine Haberleşme Bakanı Sam Basil, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un bir ay boyunca yasaklanacağını açıkladı. Basil, bu sürede sahte hesapları ve yalan haber yayan kullanıcıları belirleyeceklerini söyledi.

BBC’nin haberine göre Sam Basil, Facebook'un yerine Papua Yeni Gine'nin kendi sosyal ağını oluşturabileceğini belirtti.

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, geçen hafta yaptığı açıklamada, yalan haberler, seçimlere etkiler ve uygulama geliştiricilerin topladıkları verilerin hatalı kullanımları konusunda, "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim." ifadesini kullanmıştı.

Geçen haftalarda, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar krize yol açmıştı.

Kaynak: AA