Otoparkların doluluk oranı cep telefonundan görülebilecek

İstanbul'da otoparklara yerleştirilecek bin 500'den fazla sensörden toplanacak veriler sayesinde bu alanlardaki doluluk oranları mobil cihazlara indirilen "ibb yol gösteren" uygulamasıyla sürücülere ulaştırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelindeki otoparkların tek merkezden yönetilmesi için çalışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPARK'ın kent genelinde işlettiği otoparkların, merkezi otomasyona dahil edilmesini öngören sistem, sürücülere önemli kolaylık sağlayacak.

Otoparklara kurulacak bin 500'den fazla sensörden alınan veriler, tek merkezde toplanacak. Veriler, mobil cihazlara indirilen "ibb yol gösteren" uygulamasıyla sürücülere ulaştırılacak.

IOS ve Android tabanlı akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlar için üretilen uygulamada, otoparkların teknik özellikleri, boş veya doluluk oranları, fiyat tarifeleri ve ulaşım bilgileri yer alacak.

Uygulamayı indiren kullanıcılar, "özellikler" kısmından açık, katlı ya da yol üstü otoparkları seçerek bulundukları noktaya en yakın noktayı görebilecek, navigasyon özelliğiyle de rota oluşturarak otoparklara rahatça ulaşabilecek.

Otopark ücreti "İstanbulkart" ile ödenebilecek

Yeni uygulama sayesinde toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan "İstanbulkart" artık otopark ücreti ödeme sisteminde de geçerli olacak. Ayrıca cep telefonu üzerinden kredi kartıyla da otopark ücreti ödemek mümkün olacak.