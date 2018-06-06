Ortaokul öğrencisi "akıllı elektrikli araba" tasarladı

Fatih Kadir Saraç'ın tasarladığı araba, kırımızı ışıkta ve önüne bir engel çıktığında kendiliğinden duruyor, yeşil ışıkta hareket ediyor. Şerit takip edebilen araba, sürtünme enerjisiyle de kendi elektriğini üretebiliyor.

Tasarladığı arabanın kontrolünü tamamen kendi sağladığını belirten Fatih Kadir Saraç, projesiyle ilgili bilgi verdi:

"Bazı acemi şoförler oluyor. Kazalar, mal ve can kayıpları fazla olduğu için ülkemizde böyle bir akıllı araba tasarladık. Arabamız kırmızı ışıkta duran ve ışık yeşile döndüğünde hareket eden, şerit takibi yapan, önüne bir yaya/araç gibi engel çıktığında belli mesafede duran ve engel kalktığında yoluna devam eden bir yapıya sahip. Trafik ışıklarına duyarlı olmasıyla kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazaların azaltılması amaçlandı."

Sürtünme enerjisinden kendi elektriğini üretecek

Tasarımda kullandığı malzemelerden bahseden Saraç, "Akıllı elektrikli milli arabamızda motorlar, tekerlek, kodlanabilir elektronik kartlar, mesafe, çizgi izleme ve renk sensörleriyle doldurulabilir batarya gibi malzemeler kullanıldı. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrendiğim kodlama dilini kullandım" dedi.

Saraç, aracının elektrikle çalıştığını anlattı:

"Altına takılan düzenekle sürtünme enerjisini elektriğe çevirecek, kendi enerjisini üretecek ve bunun da bir kısmını depolayarak hareket edecek."

Bilişim teknolojileri öğretmeni Ahmet Akyol ise öğrencilere bu yaşlarda öğrettikleri kodlamanın önemli olduğunun altını çizerek, ekonomi, sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, kalkınma, güvenlik gibi birçok alanda ilerlemede önemli rol oynayabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA