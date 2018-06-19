Ortaokul öğrencilerinden görme engelliler için 'güvenli kask'

Kastamonu'da iki ortaokul öğrencisi, görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla, engelle karşılaşıldığında uyarı yapan "güvenli kask" geliştirdi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Muhammed Vefa Kisbet ve Ahmet Affan Uçar, görme engellilerin yaşadığı zorlukları görüp bunun önüne geçmek için proje yapmaya karar verdi.

Öğrencilerin tasarladığı "güvenli kask", engelle karşılaşıldığında önündeki sensör aracılığıyla "engel var" diye uyarı yapıyor. Bu sayede görme engellilerin bir şeye çarpmasının önüne geçilmiş oluyor.

250 liradan az maliyeti var

Muhammed Vefa Kisbet, sokakta yürümekte veya günlük hayatlarını sürdürmekte sorunlar yaşayan görme engelliler gördüğünü ve engelli bireylerin göremedikleri için sık sık kaza geçirebildiklerini söyledi.

Özellikle başlarını duvara, tabelalara çarpabildiklerini anlatan Kisbet, "Görme engellilerin zarar görmesine çok üzülüyordum. Bu nedenle bu konuda çalışmaya karar verdik. Bu sorunun önüne geçmek için de güvenli kask yapmayı kararlaştırdık" dedi.

Ahmet Affan Uçar ise, projeyi hayata geçirmeye karar verince gerekli malzemeleri temin ettiklerini söyledi:

"Önce bir kask aldık. Kaskın önüne algılayıcı bir sensör yerleştirdik. İdea kartımıza program yazıp ses yükledik. Kask engelle karşılaştığında sensör, bunu görüp kullanan kişiyi 'engel var' diye uyarıyor."

Okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Kamil Doğanay ise, projenin 250 liradan daha az maliyeti bulunduğunu vurgulayarak, "Öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı kutluyorum. Öğrencilerimiz engellilerin hayatına kolaylık katmak için bu çalışmayı yaptı. İnşallah bu çalışma daha önemli çalışmalara vesile olur" dedi.

Kaynak: AA