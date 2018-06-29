Ortaokul öğrencileri "mehteran" ve "bekçi" robot tasarladı

TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören Mirsad Ceylan, Yusuf Güney, Umut Can Altıparmak ve Zeynel Boran Doğan, yaz tatilini iyi değerlendirmek için belirli günlerde açık olan okuldaki bilişim teknolojileri laboratuvarına giderek çalışmaya başladı.

Mehter Marşı'na hayranlıklarından yola çıkan Ceylan ve Güney, hurdadan ve elektrik malzemesi satan mağazalardan elde ettikleri parçaları birleştirerek robot tasarladı ve okulda öğrendikleri kodlama tekniğini uyguladı.

Mehter Marşı eşliğinde, 2 ileri 1 sol, 2 ileri ve 1 sağ şeklinde hareket eden robota mehteran kıyafetleri de giydiren öğrenciler, robotun komutla verilen güzergahta marş bitene kadar ilerlemesini sağladı.

Öğrencilerden Umut Can Altıparmak ve Zeynel Boran Doğan da "bekçi" robot geliştirdi.

Altıparmak ve Doğan tarafından tasarlanan ve kodlanan "bekçi" robot, bulunduğu bölgeyi sürekli tarıyor, bir hareket algıladığında nesneye ilerleyerek, ona yaklaştığında sesli ve ışıklı uyarı verebiliyor.

Algıladığı tehditleri görsel, yazılı ve sesli olarak istenilen merkeze anında aktarabilen "bekçi" robot, kodlanan alanı terk etmeden verilen komutla istenilen bölgede dolaşabiliyor.

Yaz tatilini bilim teknoloji laboratuvarında değerlendiriyorlar

"Mehteran robotu" yapan Mirsad Ceylan, yaz tatilini değerlendirmek istedikleri için arkadaşlarıyla her gün açık olan okuldaki bilişim teknolojileri laboratuvarına gittiklerini ve burada hayal ettikleri çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Öğrendikleri kodlama yöntemiyle her şeyi yapabileceklerini belirten Ceylan, eğitimlerini bu alanda sürdürerek ve ilerleterek önemli projeler yapmak istediklerini ifade etti.

Yusuf Güney ise kodlama dilini öğrendiklerinde kendilerine bir güven geldiğini daha çok oyun için bilgisayar başında geçirdikleri zamanı bu şekilde değerlendirmeye başladıklarını kaydetti.

Öğrendikleri kodlama bilgisini daha büyük ve somut projeler üzerinde uygulamak istediklerini vurgulayan Güney, başka robotlar üretmek ve geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Terörle mücadeleden çok etkilendik"

Zeynel Boran Doğan, yaz tatilini değerlendirmek istedikleri için çalışmalar yaptıklarını, bu arada haberlerde sürekli askerlerin teröristlerle mücadele etmelerine şahit olduklarını belirtti.

Terörle mücadeleden çok etkilendiklerini ve çalışmalarını bu yöne kaydırdıklarını dile getiren Doğan, "Amacımız insan gücü kullanmadan sınır boylarında askerlerimize yardım etmekti. Böylelikle askerlerimiz daha az yorulacak ve akşamları bekçilik yapmayacak. Robotumuz 360 derece dönüyor ve tarama yapıyor, bir hareket algıladığında adeta o tarafa ilerleyerek saldırıyor ayrıca algıladığı yöne ses ve ışıklı olarak uyarı da veriyor" şeklinde konuştu.

Umut Can Altıparmak da robotun askeriyede ve cezaevlerinde kullanılabileceğine değinerek, "Robotumuz akşamdan sabaha kadar bekçi kulübelerinde nöbet tutabilir. Belirlenen bölgeyi tarayabilir, aldığı uyarıyı istenilen yere iletebilir" dedi.

Kaynak: AA