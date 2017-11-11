  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Ölmeyen Yıldız' bulundu

'Ölmeyen Yıldız' bulundu

Gök bilimciler patladıktan sonra sönmeyen, hatta kendini yenileyen bir yıldız keşfetti.

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Gök bilimciler 2014'te Dünya'dan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bir patlama keşfetti. Önce bunun sıradan bir süpernova olduğu sanıldı. Fakat bu yıldızın parlaklığı, zaman içerisinde azalmıyor aksine artıyordu. Bu durum bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Ayrıntılı incelemeler ve gözlemler yıldızın 60 yıl önce de patladığı, önce soluklaştığı ardından ilginç bir şekilde yeniden parlamaya başladığı sonucunu verdi. Üstelik bu yıldız Güneş'ten 100 kat daha yoğun.

Yıldız üzerindeki derin analizler sürüyor. Bilim insanlarına göre bu durum kararsız süpernova olabilir. Evrenin meydana gelişinde bazı yıldızların çekirdeklerinde anti-madde oluştuğu tezi üzerinde duruluyor. İncelenen yıldızın kara delikler tarafından yutulmadan önce kendini yenilediği düşünülüyor.

Yeni keşfedilen bu durum bazı gök bilimcilere göre dev yıldız patlamalarıyla ilgili bilinenleri boşa çıkartacak cinsten. Yani bilim insanları "ölmeyen yıldız" bulmuş olabilir. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yıldız
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