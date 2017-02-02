  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Okyanusun derinliklerinde 3 milyar yıllık keşif

Bilim adamları, doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'un bulunduğu yerde üç milyar yıl önce bir kıta bulunduğunu belirledi.

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Okyanusun derinliklerinde 3 milyar yıllık keşif

Bilim adamları, doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'un bulunduğu yerde üç milyar yıl önce bir kıta bulunduğunu belirledi.

"Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, volkanik lav içindeki kristaller aracılığıyla deniz altında saklı kıtaya ilişkin kanıtlar keşfetti.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Wits Üniversitesinden Profesör Lewis Ashwal ve ekibi, Mauritius'da 2,5 ila 3 milyar yıl öncesinden kalma zirkon kristali parçaları buldu.

Kristalin yüzeye volkan lavlarıyla taşındığını söyleyen araştırmacılar, kristalin yaşını kütle spektrometrisi denilen görüntüleme tekniği kullanarak tespit etti.

Araştırmacılar, volkanik bir ada olan Mauritius'un altında yatan saklı kıtaya ilişkin daha fazla kanıt bulunabileceğini ifade etti.

Norveç, Güney Afrika, Almanya ve İngiltere'den bilim adamları, 2013 yılında, Hint Okyanusu'nun tabanında 50-80 milyon yıl öncesine ait yaklaşık 25-30 kilometre kalınlığında bir kara kütlesi keşfetmişti.

Bilim adamları, kıtaların birbirinden ayrılması sürecinde dev dalgaların altında kalarak okyanusun derinliklerine gömüldüğü sanılan kayıp kıtaya "Mauritia" adını vermişti.

Yaklaşık 1 milyar yıl önce yeryüzünde "Rodinya" adı verilen tek bir kıtanın bulunduğuna dikkati çeken bilim adamları, daha sonra süper kıtanın parçalara ayrılarak şimdiki kıtalara şeklini verdiğini belirtmişti.

Etiketler: mauritius, kayıp kıta, hint okyanusu
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