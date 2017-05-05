Öğrenciler Van Gölü suyundan sabun üretti

Tatvan Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi öğrencilerinden Fettah Doğan, Emre Tepelli ve Serkan Türkmen, kimya öğretmeni Erhan Onat'ın yardımıyla sabun üretimi konusunda proje çalışması başlattı.

Öğrenciler proje kapsamında içerisinde doğal olarak sodyum klorür (tuz) ve sodyum karbonat (soda) bulunan Van Gölü suyu ile az miktarda sodyum hidroksit (kostik) ile zeytinyağı kullanarak üç çeşit sabun üretti.

Kimya öğretmeni Onat, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin Van Gölü suyunun sabun üzerindeki etkisinin neler olabileceğini merak ederek proje hazırlamaya karar verdiklerini anlattı.

Sabun yapımında sodyum hidroksit gibi kimyasallar ile yağ ve suyun kullanıldığını belirten Onat, şunları dile getirdi:

"Su, sabun yapımının en maliyetli ürünüdür. Ya saf su ya da çeşme suyu kullanılıyor. Saf su elde etmek için normal suyun yüksek maliyetle saflaştırılması gerekiyor. Bu ekstra maliyet gerektiriyor. Ancak yaptığımız deneylerde, Van Gölü'nde sodyum karbonat ve sodyum klorür özelliğinin bulunduğunu tespit ettik. Suyun kıvam artıcı özelliği var. Suda bu özellikler bulunduğu için bu iki kimyasalı kullanmadık. Yani doğal yöntemlerle daha az kimyasal kullanılarak düşük maliyetle sabun üretimini gerçekleştirdik."

"Ucuz yöntemlerle sabun üretilebilir"

Ürettikleri sabunun daha da geliştirilmesi için yatırımcıların destek vermesi gerektiğini vurgulayan Onat, böylece çok daha ucuz maliyetle üretim yapılabileceğini kaydetti.

Onat, ürettikleri sabunun temizleme ve nemlendirici özelliği bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Önce sadece zeytinyağı kullanarak sabun elde ettik. Daha sonra lavanta ve defne yaprağı kullandık. Hangi bitkiyi kullansak sabun onun rengini ve kokusunu kaybetmeden aldı. 3 çeşit sabun ürettik. Bunu geliştirmek istiyoruz. Özellikle bölgeye has ve bölge ekonomisine hitap edecek bitkileri araştırarak sabun yapımında kullanmayı düşünüyoruz."

Öğrencilerden Fettah Doğan da yaptıkları çalışmanın bir araştırma konusu olduğunu belirterek, "Projemizde Van Gölü suyunu kullanarak sabun elde ettik. Üç arkadaş kimya öğretmenimizin öncülüğünde yaptığımız sabunlarda daha az kimyasal kullandık. Daha doğal ve ucuz maliyetle projemizi gerçekleştirdik." diye konuştu.