Öğrenciler tank ve denizaltı tasarladı

Üniversitenin Ar-Ge ve Bilişim Topluluğu tarafından Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde "ROBOTRAK Yarışması" düzenlendi.

Yarışmada, Trakya Üniversitesi Elektronik Bölümü ile İpsala Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü öğrencilerinin tasarladığı suda ve karada yürüyen kumandalı tank ile arama kurtarma denizaltısı da yer aldı.

"Tankın suda batmama özelliği var"

TÜ Elektronik Bölümü öğrencisi Sefa Sarıtaş, iki arkadaşıyla yaptıkları projeyle savunma sanayisine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda suda ve karada yürüyebilen silahlı, canlı olarak görüntü aktarabilen, kumandalı portatif tank tasarladıklarını söyleyen Sarıtaş şunları anlattı:

"Tankımız her türlü arazi koşullarına uyum sağlayabiliyor. Tankın suda batmama özelliği var. Kumanda aracılığıyla kontrol ediliyor. Aracın önüne yerleştirilen kamera ile anında görüntü alınabiliyor. İnşallah projemizi daha da geliştirmek istiyoruz."

Dalgıçların giremediği bölgelere ulaşabilecek

TÜ İpsala Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sema Akkoyun da, sınıf arkadaşı Dilara Serte ile dalgıçların giremediği bölgelere ulaşabilmek için arama kurtarma denizaltısı tasarladıklarını söyledi.

Denizaltının görüntü çekebildiğini, aynı zamanda su altında bulunan bir cismi yanlarına eklenecek kollar aracılığıyla yakalayabildiğini belirten Akkoyun, "Denizaltıyı suya bıraktığımızda kumanda ile kontrolü sağlıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları için tasarlandı. Örneğin suyun altında bir ceset var ya da atılmış bir silah. Bunu denizaltı ilk önce kamera yardımıyla buluyor. Daha sonra yanlarındaki kollar ile bu cismi alıp su üstüne çıkartıyor. Bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Yarışmada dereceye giren projeler, Türkiye'deki çeşitli yarışmalara katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA