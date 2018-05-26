Öğrenciler, açlık sorununa çözüm geliştirmek için yarıştı

Türkiye buluşması İzmir'de gerçekleştirilen Dünya Robot Olimpiyatı elemelerine katılan geleceğin bilim insanı adayları, açlık sorunu çözmek için projeler üretti.

Bilim Kahramanları Derneği tarafından Fuar İzmir'de "Gıda Meselesi" ana temasıyla düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin 16 ilinden 109 takım katıldı.

"Açık Kategori Gençler", "Açık Kategori Yıldızlar", "Kurallı Kategori Gençler", "Kurallı Kategori Yıldızlar" ve "Futbol" olmak üzere beş dalda gerçekleşen olimpiyatta genç bilim kahramanları gıda sorunuyla ilgili çalışma yaptı.

Kurallı Kategori'de tarımsal ürün ve gıda dağıtımı gibi alanlarda proje geliştiren gençler, kendi tasarladıkları robotlarla gıdanın toprağa ekilmesi, sulama, hasat ve donla mücadele gibi alanlarda çalışmalar yürüttü.

İsrafın önüne geçmek için projeler

Açık kategorisinde çocuklar, israfın önüne geçmek için projeler tasarladı. Bunu yaparken de robotlar kullanıldı.

Futbol kategorisinde de yoğun heyecan yaşandı. Sahada mücadele eden robotlara destek, saha kenarındaki tasarımcılarından ve ailelerinden geldi.

Etkinliği düzenleyen Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yurtsever, organizasyonu Türkiye'de 4. kez düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çocukların ilgilerinin artmasıyla her sene artış yaşanıyor. Son zamanlarda devlet okullarından da katılım var. Biz de dernek olarak mümkün olduğunca devlet okullarını destekliyoruz."

QR kodla ambalajlı ürün takibi

Samsun'da yaşayan 14 yaşındaki Sinem Saraç, iki arkadaşıyla geliştirdikleri "Sigma Market" projesiyle etkinliğe katıldı. Bu sistemle ambalajlı gıdaların içerikleri ve özellikleri, hangi koşullarda üretildiği hakkında tüketicilere bilgi vermeyi amaçladıklarını anlattı:

"Bir 'QR kod' sistemi oluşturduk. Tüketiciler bizim tasarladığımız uygulamayla 'QR kod'u okuttuğu zaman aldıkları ambalajlı gıdanın bütün bilgilerini ulaşıyorlar. Ambalajlı gıdanın sofralarımıza gelen süreci 'QR kod'la gözler önüne seriyoruz."

Kategorilerinde birinci olan takımlar, 16-18 Kasım 2018 tarihinde Tayland'da düzenlenecek büyük finale katılma şansı elde edecek. Farklı kategorilerden 11 takım da çeşitli uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA