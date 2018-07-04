Netflix'te ultra abonelik dönemi başladı

Netflix'e yeni bir abonelik eklendi. Ultra olarak adlandırılan yeni abonelik sistemi en yüksek ücreti izleyiciden talep ediyor. Daha önce kullanımda olan temel, standart, özel tarifelerine ek olarak ultra tarifesi kullanıma sunulurken, ultra pakette gelen tek yenilik ise "en yüksek ses kalitesi" olarak belirtildi.

Test aşamasında

Netflix'in yeni abonelik sistemi ''ultra'' Türkiye'de de test olarak kullanılmaya başlandı. Netflix'in ultra paketi yurt dışında 20 euro üzerinden satılırken Türkiye’de 47,99 TL üzerinden kullanıcılara yansıyor.

Netflix'ten açıklama

Netflix Türkiye, abonelik paketinin resmi olarak kullanıma sunulmadığını ve şimdilik deneme aşamasında olduğunu belirtti.

"Netflix’te düzenli olarak yeni özellik ve uygulamaları test etmeyi sürdürüyoruz ve genelde bu testlerin gerçekleştirilme süreleri değişkenlik gösteriyor. Şu anda farklı fiyat aralıklarını ve özellikleri test ederek, kullanıcıların Netflix’e nasıl değer biçtiklerini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bu test herkese açık değil ayrıca test içinde sunulan spesifik özellikleri daha sonra kullanıma açmama ihtimalimiz de mevcut."

Kaynak : DHA