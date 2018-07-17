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Netflix'in abone sayısı 130 milyonu aştı

Küresel internet televizyon ağı Netflix, 2018 yılının ikinci çeyreğine ait bilanço verilerini açıkladı. Netflix'in abone sayısı 130,1 milyona ulaştı.

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Netflixin abone sayısı 130 milyonu aştı

Netflix, 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilanço verilerini açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40,7 artışla 3,91 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın nisan-haziran döneminde 2,78 milyar dolar düzeyindeydi.

Netflix'in net karı geçen senenin ikinci çeyreğinde 65,6 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde 384 milyon dolara yükseldi. Şirketin hisse başında düşen karı da aynı dönemde 0,15 dolardan 1,5 dolara tırmandı.

Abone sayısı 130 milyona ulaştı

Yılın ikinci çeyreğinin sonunda Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 130,1 milyona ulaştı.

Netflix'in abone sayısı ABD'de 72,7 milyon, diğer ülkelerde 57,4 milyon oldu ancak bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunda şirketin ikinci çeyrek sonundaki toplam abone sayısı 131 milyon olarak hedeflenmişti.

Toplam abone sayısının hedefin altında kalmasından sonra Netflix'in hisselerinde düşüş görüldü.

Günü 400,18 dolardan tamamlayan Netflix'in hisse başına değeri, New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 14 kayıpla 344,17 dolara kadar geriledi.  

Kaynak: AA

Etiketler: netflix, artış, abone sayısı
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