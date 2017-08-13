NASA'nın 'zaman makinesi' için geri sayım başladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu sona doğru emin adımlarla yürüyor.

Bilim dünyasında "zaman makinesi" olarak da adlandırılan 8.8 milyar dolara mal olan James Webb Teleskobu'nun yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Yer operasyonu ve teleskop arasındaki bağlantıyı başarı ile test eden NASA, proje için mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

Teleskoplar yıldızların milyonlarca yıl önceki halini inceleyebiliyor. 'Zaman makinesi' olarak anılan teleskop Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak.

James Webb Teleskobu 2018'de Huble'ın yerini alacak. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve James Webb Teleskobu sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.

