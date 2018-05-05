  • 05 MAYIS 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » NASA'nın yeni uzay aracı InSight, Mars'a doğru yola çıktı

NASA'nın yeni uzay aracı InSight, Mars'a doğru yola çıktı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nın (NASA) yeni insansız uzay aracı InSight, Mars'taki depremleri inceleyecek.

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NASAnın yeni uzay aracı InSight, Marsa doğru yola çıktı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nın (NASA) 2012'den bu yana Mars'a ilk inişini başlatmaya hazırlandığı yeni insansız uzay aracı InSight, Mars'taki depremleri incelemek üzere yola çıktı. Araç, Dünya, Mars gibi kayalık gezegenlerin nasıl oluştuğunu araştıracak.

InSight'ın Mars'a ulaşması ve benzeri görülmemiş jeolojik kazılara başlaması altı aydan fazla sürecek.

InSight, gezegenin sıcaklığını ölçmek için daha önce hiç olmadığı kadar derinden (yaklaşık olarak 5 metre) inceleme yapacak.

Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden Cumartesi günü yerel saatle 07.05'te fırlatılan InSight'ın, planlandığı gibi giderse, 26 Kasım'da Kızıl Gezegen'e inmesi planlanıyor.

NASA'nın California eyaletindeki Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda InSight ana araştırmacısı olarak görev yapan Bruce Banerdt, “Özelliği olmayan bir kaya topundan yaşamı destekleyen ya da desteklemeyen bir gezegene nasıl geçtiğimiz gezegen biliminde önemli bir sorudur. Yeryüzünde bu süreçler milyarlarca yıl boyunca depremler ve yer kabuğundaki erimiş kayaların hareketiyle gerçekleşti" dedi.

 

Kaynak: AFP, AP

Etiketler: uzay, NASA, mars, InSight
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