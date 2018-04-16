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Buradasınız : » » NASA'nın yeni gezegen avcısı yola çıkıyor

NASA'nın yeni gezegen avcısı yola çıkıyor

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 337 milyon dolarlık yeni uzay aracıyla güneş sistemi dışındaki yaşanabilir gezegenleri arayacak.

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NASAnın yeni gezegen avcısı yola çıkıyor

Geçiş Yapan Dış Gezegen Araştırması Uydusu (TESS), SpaceX Falcon 9 roketiyle bu gece Florida'dan fırlatılacak. 

Diğer uzay aracı Kepler'den 400 kat daha büyük bir görüş alanını gözlemleyecek olan TESS'in 200 bin yıldız görebileceği tahmin ediliyor.

NASA, TESS'in Dünya büyüklüğünde 50'den fazla gezegeni, Dünya'nın iki katından daha fazla büyüklüğe sahip en az 500 gezegenin de dahil olduğu 20 bin gezegeni bulabileceğini açıkladı.

NASA'nın TESS'te görevli bilim insanı Elisa Quintana, "Araştırmalar sayesinde önümüzdeki birkaç yıl içinde, çıplak gözle bile görülebilen yıldızların yörüngelerini belirleyebileceğiz" dedi. 

Görevdeki ilk 2 yılında on binlerce yıldızı incelemesi planlanan TESS’in diğer görevleri arasında çeşitli gök cisimlerini incelemek, büyük kara delikleri ve yıldızları tanımlamaya katkı sağlamak da var.

Kaynak: AFP

Etiketler: uzay aracı, uzay, samanyolu, NASA
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