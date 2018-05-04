  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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NASA’nın yeni aracı InSight, Mars’taki depremleri araştıracak

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nın (NASA) yeni insansız uzay aracı InSight, Mars’taki depremleri inceleyecek.

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NASAnın yeni aracı InSight, Marstaki depremleri araştıracak

NASA'nın yeni insansız uzay aracı InSight, Mars’taki depremleri dinleyecek, Dünya ve Mars gibi kayalık gezegenlerin nasıl oluştuğunu araştıracak.

Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden Cumartesi günü yerel saatle 07.05’te fırlatılması planlanan InSight, planlandığı gibi giderse, 26 Kasım’da Kızıl Gezegen Mars'a inecek.

NASA’nın California eyaletindeki Jet Propulsion Laboratuvarı’nda InSight ana araştırmacısı olarak görev yapan Bruce Banerdt şunları söyledi:

“Özelliği olmayan bir kaya topundan yaşamı destekleyen ya da desteklemeyen bir gezegene nasıl geçtiğimiz gezegen biliminde önemli bir sorudur. Yeryüzünde bu süreçler milyarlarca yıl boyunca depremler ve yer kabuğundaki erimiş kayaların hareketiyle gerçekleşti."

Kaynak: İHA

Etiketler: NASA, mars, Jet Propulsion, InSight, dünya, deprem araştırması
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