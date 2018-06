NASA'nın Mars keşfi açıklanıyor

NASA’nın, gezegen yüzeyinde inceleme yapması için 2012 yılında Mars’a gönderdiği kaşif robotu Curiosity'nin keşifleri 7 Haziran 2018 Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanacak.

NASA TV ve internet sitesinden yapılacak canlı yayında keşif açıklamasının yanı sıra, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan 3 astronotun Dünya'ya gelişi ve bir diğer ekibin istasyona gidişi de canlı verilecek. Astronotların istasyona 2 gün sonra ulaşması bekleniyor.

Three space-bound humans are prepping for tomorrow’s launch to @Space_Station. @AstroSerena, Sergey Prokopyev & @Astro_Alex will lift off on a 2-day journey to their new home in space at 7:12am ET. Watch live coverage starting at 6:15am https://t.co/6GqLNGMJvZ Use #askNASA for Qs pic.twitter.com/TaVmKvhu05