  • 06 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.617
    EURO 5.429
  • BIST 96194.79
    ALTIN 192.536
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » NASA'nın Mars keşfi açıklanıyor

NASA'nın Mars keşfi açıklanıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ta görev alan uzay aracı Curiosity'nin keşif sonuçlarını yarın açıklayacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
NASAnın Mars keşfi açıklanıyor

NASA’nın, gezegen yüzeyinde inceleme yapması için 2012 yılında Mars’a gönderdiği kaşif robotu Curiosity'nin keşifleri 7 Haziran 2018 Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanacak. 

NASA TV ve internet sitesinden yapılacak canlı yayında keşif açıklamasının yanı sıra, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan 3 astronotun Dünya'ya gelişi ve bir diğer ekibin istasyona gidişi de canlı verilecek. Astronotların istasyona 2 gün sonra ulaşması bekleniyor.


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: NASA, mars, curiosity
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER