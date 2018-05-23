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NASA'dan ödül alan Serhat-Yüksel Onur kardeşlere THY'den destek

NASA'nın açtığı yarışmada dereceye giren ve İngiltere'de dil eğitimi ödülü için yol ve konaklama desteği bekleyen Serhat-Onur Yüksel kardeşlere THY'den cevap geldi.

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NASAdan ödül alan Serhat-Yüksel Onur kardeşlere THYden destek

Ankara'da yaşayan 17 ve 18 yaşlarındaki Serhat ve Onur kardeşler, NASA'nın Türkiye ayağı ile ODTÜ iş birliğinde Nisan 2017'de düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nda (NASA Space Apps Challenge) ikinci olan, NASA'nın "Mars Toprağından Oksijen Üretimi" projeleriyle başarıyı yakaladı.

Yurt dışında dil eğitimiyle ödüllendirilen kardeşler, maddi problemlerden dolayı başarılarının sevincini yaşayamadı.

Yüksel kardeşlerin İngiltere'de alacakları dil eğitimi için destek beklediklerine yönelik haberlerin ardından Türk Hava Yolları (THY), hayallerinin yarıda kalmaması için gençlere destek vermeye karar verdi.

THY'nin Twitter'daki resmi hesabından, "Hayalleri göklerin de ötesinde olan gençlerimizin gidiş-dönüş biletleri bizden olsun. Hadi gençler. Sizlere inancımız tam" paylaşımı yapıldı.

 

Paylaşım hızla yayılırken birçok yorum da aldı. Bir kullanıcının, "Ekonomi mi, business mı? Onu da belirtin?" ifadeleri üzerine yine aynı hesaptan, "Ülkemizin genç değerlerini Business Class'ta ağırlayacağız elbette" yanıtı verildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: THY, proje, ödül, NASA Space Apps Challenge, NASA
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