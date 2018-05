Twitter'dan paylaşılan videoda Güneş, morötesi ışınlar yoluyla mavi ile renklendirildi ve böylece Güneş üzerindeki faaliyetler bire bir görüntülendi.

Once in a blue...Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can't see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6 pic.twitter.com/t7YcBofIxF