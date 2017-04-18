NASA'dan ABD'li astronot Glenn'e vefa

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) 9 Aralık 2016'da hayatını kaybeden ABD'li astronot John Glenn anısına, adını taşıyan kargo gemisi gönderdi.

NASA, Glenn'in 55 yıl önce Ay'a gönderildiğinde, bir Atlas Roketine bağlı olan "U.S.S. John Glenn" adındaki kargo gemisini Florida'nın Cape Canaveral üssünden uzaya fırlattı.

Glenn'in adını taşıyan ticari kargo mekiği, Orbital ATK firması tarafından üretildi.

Şirket, Glenn'in vefatının ardından adını mekiğe vermek üzere astronotun eşinden izin almıştı.

Dünyanın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot olan, eski denizci ve senatör John Glenn 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Glenn, 20 Şubat 1962'de Friendship 7 kapsülü ile dünya yörüngesinde üç kez dolaşmıştı.

John Glenn, 2011'de ABD'nin en üst sivil şeref madalyası olan Kongre Altın Madalyası ile ödüllendirilmişti.