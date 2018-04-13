Nasa'dan 3 boyutlu Jüpiter videosu

NASA’nın Jüpiter videosu, Jüpiter'in kuzey kutbu durumunu sıcaklık ayrıntılarıyla gösteriyor. Animasyonda, sarı alanlar daha sıcak, karanlık alanlar daha soğuk olarak belirtiliyor. Animasyonda görülen en yüksek sıcaklık yaklaşık -13 derece ve en düşük yaklaşık -83 derece civarında.

Juno, 2 yıldır görevde

Juno Uzay Aracı, 2016'nın Temmuz ayından bu yana yaklaşık 2 yıldır Jüpiter'in yörüngesinde bulunuyor ve Ekvator bölgesindeki bulutların yaklaşık 4800 kilometre üzerinde hareket hâlinde. Juno’nun birincil görevi, 16 Temmuz 2018’de sona erecek şekilde planlandı. Ancak NASA’nın görevini iki veya üç yıl daha uzatması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber