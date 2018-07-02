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NASA sessiz süpersonik teknolojisini test edecek

NASA sessiz süpersonik teknolojisini Kasım ayında vatandaşların da izleyebileceği ve geri bildirim verebileceği bir uçuşla test edecek.

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NASA sessiz süpersonik teknolojisini test edecek

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sessiz süpersonik teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Kasım ayında ABD Teksas'ın Galveston şehrinde vatandaşların da izleyebileceği bir test uçuşu yapılacak.

Testlerin merkezinde F/A-18 Hornet adlı bir araç var. Bu hava aracı deniz üzerinde yüksek ses dalgası patlamaları oluşturacak. Bu patlamalar, şehrin yakınlarında sessiz bir biçimde yankılanacak.

Daha sonra en az 500 yerel gönüllü duydukları hakkında geri bildirim verecek. Böylece ses sensörleri daha belirleyici sonuçlar aktaracak. 

Rahatsız etmeyecek seviyede sonik patlamalar

NASA yetkilileri Hornet'in insanları rahatsız etmeyecek seviyede sonik patlamalar ortaya çıkarmasını öngörüyor. Bu testin sonucunda NASA'nın X-59 jet ekibinin ses seviyesi konusunda teorileri doğrulanmış olacak. 

Test sonucunda ekibin teorisi doğrulansa bile X-59 uçuşlara hemen başlamayacak. Testlere başlamak için en erken tarih 2021 olarak belirlendi. Sınır ötesi uçuşlar için 2023 hedef gösteriliyor. Süpersonik uçuşların başlangıcı için ise uzun bir süre beklemek gerekiyor. 

Kaynak: NASA

Etiketler: süpersonik teknoloji, NASA
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