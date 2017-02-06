  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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NASA, 'ölen' yıldızın sönme halini görüntüledi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 5 bin ışık yolu uzaklıkta bulunan Güneş'e benzer düşük kütleli bir yıldızın sönme anını görüntülemeyi başardı.

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NASA, ölen yıldızın sönme halini görüntüledi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 5 bin ışık yolu uzaklıkta bulunan Güneş'e benzer düşük kütleli bir yıldızın sönme anını görüntülemeyi başardı.

NASA'nın internet sitesinde yayınlanan görüntüde, yıldızın kırmızı bir alev topundan gezegen nebulasına dönüşümü net gözleniyor.

Bilim adamları, infilak eden yıldızın iki yönde çevresine saatte 1 milyon kilometre hızla gaz ve toz saçtığını kaydetti.

Bir yıldızın sönme aşamasını başlatan patlama, Dünya'daki gözlemciler açısından göz açıp kapayıncaya kadar yaşanan bir an olduğundan gök bilimciler, daha önce bir yıldızı bu aşamada nadiren görüntüleyebilmişti.

Dünya'dan 5 bin ışık yılı uzaktaki Puppis Takımyıldızı çevresinde yer alan ve "Cabalash Nebulası" adı verilen sönme bölgesinin, gelecek bin yıl içinde tam bir gezegen nebulası halini alacağı belirtildi.

Etiketler: NASA, hubble, ölen yıldız, yıldızın sönme hali
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