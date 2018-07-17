NASA Mars'ta hayat kanıtlarını kaybettiği iddiasını yalanladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), çıkan haberlerin gerçek olmadığını, ellerinde Mars'ta hayat olduğuna dair kaybedecek bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Haberlerin kaynağının ise bir yanlış anlaşılmaya dayandığı ortaya çıktı.

1976 Mars görevi

İddiayı ortaya çıkartan olayın başlangıcı 1976 yılına dayanıyor. Bu tarihte NASA'nın Viking adı verilen modülleri Mars'a inerek bir miktar toprak üzerinde inceleme yaptı. Ancak incelemelerde herhangi bir organik maddeye rastlanmadı.

Tarih 26 Kasım 2011'i gösterdiğinde ise Mars'a giden robot curiosity organik moleküllere ait kalıntıların hem toprakta hem de atmosterde dolaştığına dair kanıtlar elde etti.

Bu bilgiler sonrası bilim insanları Viking modüllerinin getirdiği toprağı yeniden incelemek istedi ve bazı sonuçlar yayınladı.

Organik moleküller yakıldı

Tekrar yapılan incelemede 1976 yılında toprağın ısıtılması sırasında organik moleküllerin yandığı, bu nedenle yanlış sonuçlar elde edildiği ortaya çıktı.

Ancak bu durum bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılarak, "NASA organik molekülleri yanlışlıkla imha etti" şeklinde duyuruldu.

Ayrıca bilim insanları, organik molekül bulunan her ortamda yaşam olduğu tezinin yanlış olduğunu söyledi.

Kaynak: CNET