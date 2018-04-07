  • 07 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.97
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Nasa, Güneş'e yaklaşmaya hazırlanıyor

Nasa, Güneş'e yaklaşmaya hazırlanıyor

NASA tarafından Güneş'e en yakın konuma gönderilecek uzay aracı Parker Solar Probe, son hazırlıklar için Florida’ya gönderildi. Fırlatma tarihi, 31 Temmuz 2018 olarak belirlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Nasa, Güneşe yaklaşmaya hazırlanıyor

Nasa'nın Parker Solar Probe aracı, Güneş'e en çok yaklaşan ve o yörüngede en çok dolaşan uzay aracı unvanını kazanacak.

Karbon kompozit ısı kalkanı ile donatılan uzay aracı güneşin atmosferi olan taç küreyi inceleyecek.

Araç, 1371 derecelik sıcaklığa dayanıklı olacak.

Parker Solar Probe, NASA’daki Kennedy Uzay Merkezi, Launch Complex-37’den fırlatılacak.

Fırlatma tarihi ise 31 Temmuz 2018 olarak belirlendi.

Yedi yıllık görevi boyunca Parker Solar Probe, Güneş'in dış atmosferini inceleyecek ve yıldızların fiziği hakkındaki sorulara cevap arayacak.

Veriler ayrıca, Güneş'teki büyük patlamaların ve Dünya'daki teknolojiyi etkileyen uzay, hava olaylarının nasıl önlenebileceğine dair araştırmalarda kullanılacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: parker solar, NASA, güneş, Florida
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER