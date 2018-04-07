Nasa, Güneş'e yaklaşmaya hazırlanıyor

Nasa'nın Parker Solar Probe aracı, Güneş'e en çok yaklaşan ve o yörüngede en çok dolaşan uzay aracı unvanını kazanacak.

Karbon kompozit ısı kalkanı ile donatılan uzay aracı güneşin atmosferi olan taç küreyi inceleyecek.

Araç, 1371 derecelik sıcaklığa dayanıklı olacak.

Parker Solar Probe, NASA’daki Kennedy Uzay Merkezi, Launch Complex-37’den fırlatılacak.

Fırlatma tarihi ise 31 Temmuz 2018 olarak belirlendi.

Yedi yıllık görevi boyunca Parker Solar Probe, Güneş'in dış atmosferini inceleyecek ve yıldızların fiziği hakkındaki sorulara cevap arayacak.

Veriler ayrıca, Güneş'teki büyük patlamaların ve Dünya'daki teknolojiyi etkileyen uzay, hava olaylarının nasıl önlenebileceğine dair araştırmalarda kullanılacak.

Kaynak: TRT Haber