NASA Dünya'nın en net görüntülerini paylaştı

Fotoğraflar GOES-16 Dünya gözlem projesi kapsamında çekildi. Bu fotoğraflar, bugüne kadar çekilmiş en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafları olma özelliğini taşıyor.

Bu karedeyse Dünya, Ay'la birlikte görüntülenmiş. Proje kapsamında, Dünya'daki hava olayları detaylı bir şekilde inceleniyor ve küresel hava koşullarına dair tarihsel veri seti toplanıyor.

Detaylar şaşırtıyor

Bu fotoğrafın sağ kenarında Afrika'daki Sahra Çölü üzerindeki toz katmanı görülüyor. Afrika kıyılarında oluşan kuru hava, tropikal fırtınalara yol açıyor.

GOES-16 uydusunun 16 spektral kanalı, meteorologların kasırga oluşumlarını daha erken tespit etmesine yardımcı olacak. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sayesinde yükselen toz katmanı ile bulutlar da ayırt edilecek.

Dünya hiç bu kadar net gözükmemişti.