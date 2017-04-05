  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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NASA 'büyük finalini' başlatıyor: Cassini Satürn'e çarpacak

Satürn'deki yörünge misyonunu tamamlayan Cassini keşif uydusu, halkalardan yüzeye doğru son dalışına başlayacak.

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NASA büyük finalini başlatıyor: Cassini Satürne çarpacak

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn keşif uydusu Cassini'nin yörünge misyonunu tamamlayarak gezegenin halkalarından yüzeyine doğru son yolculuğuna başlayacağını duyurdu.

NASA'nın Bilim Misyonları Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Cassini'nin nihai dalışına 26 Nisan'da başlayacağı ve akabinde beş aylık bir yolculuğun ardından 15 Eylül'de gezegenin atmosferine girdikten sonra parçalanarak yok olacağı belirtildi.

Cassini'nin, bilim adamlarının "büyük final" olarak adlandırdıkları bu son yolculukta, Satürn'ün yüzeyiyle halkaları arasındaki 2 bin 400 kilometrekarelik boşlukta keşif yapan ilk uzay aracı olacağı kaydedildi.

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, Cassini'nin Satürn halkaları çevresinde yaptığı son 22 yörünge yolculuğunun bugüne dek yapılanların en cesuru olduğunu söyleyerek "Cassini'nin yörünge yolculuklarından öğrendiklerimiz, bizim büyük gezegenler, gezegen sistemlerine dair ufkumuzu genişleten gerçek bir keşif atılımı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Cassini misyonu araştırmacısı Linda Spilker da keşif uydusu için planlanan sonun başlangıçtaki tasarılarından çok farklı olduğunu ifade ederek Cassini'nin en olağanüstü gözlemlerini bu nihai dalış sırasında yapmasını beklediklerini belirtti.

Uzaya 1997 yılında fırlatılan Cassini keşif aracı, NASA'nın Satürn araştırma misyonu kapsamında 2004 yılından bu yana gezegende incelemeler yapıyor.

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