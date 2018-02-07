Musk'ın Tesla'sı Mars yolculuğuna başladı

Falcon Heavy, ilk kez fırlatılarak Mars’a doğru yolculuğu başladı. Fırlatma sonrası kapsülden ayrılan roketler dünyaya döndü.

Teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Mars'a yolculuk için geliştirilen Falcon Heavy roketini ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlattı.

İnsanlığı Mars’a gönderme misyonunun en önemli rol oynayıcılarından birisi olan Falcon Heavy roketinin kalkışı bu gece gerçekleşti.

Kalkış, Türkiye saati ile 23:45’te gerçekleştirildi.

Araç, saatte 11 bin km hız ile 400 milyon km yol gidecek

Roket, 3 iticiden oluşuyor. Kalkıştan belli bir süre sonra, sağ ve solda bulunan iticiler ana gövdeden ayrılarak Dünya’ya alçalmaya başlayacak. SpaceX ekibi, iki iticiyi de daha sonra tekrar kullanmak için dik bir şekilde indirmeye çalışacak.

Bu esnada uzayda hız kazanmaya devam eden Falcon Heavy roketinin son iticisi de, yakıtının bitmesi ardından Dünya’ya alçalmaya başlayacak. Ve SpaceX, onu da dik bir şekilde indirmeyi deneyecek.

Oldukça küçülen roketin en son aşamasının motoru, Roadster aracının Dünya yörüngesinden çıkarak Mars’a doğru bir yörünge çizmesi için belli bir süre boyunca ateşlenecek. Daha sonrasında roketin başındaki kapaklar açılacak ve Elon Musk’ın kişisel Tesla Roadster aracı roketten ayrılarak, Mars’a doğru yolculuğuna başlayacak.

Araç, saatte 11 bin km hız ile 400 milyon km yol gidecek.