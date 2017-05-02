Mühendis adayları NASA teknolojisiyle buluşacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesinden bir grup öğrenci, NASA'da uzay ve havacılık teknolojilerini inceleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dün yola çıkan öğrenciler, ABD'nin Houston şehrindeki NASA Johnson Uzay Merkezi ile Teksas Üniversitesinin havacılık ve uzay laboratuvarlarını ziyaret edecek.

Gezide, Teksas Üniversitesi ile öğrenci değişimi ve ortak proje geliştirilmesi konusunda iş birliği anlaşması da imzalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, ABD'de öğrenci değişimi ve ortak bilimsel çalışmalar amacıyla iş birliği anlaşmaları yaptıklarını belirtti.

Muğan, "Geleceğin mühendislerini yetiştirmek üzere attığımız adımlarda, öğrencilerimizin bölümleriyle ilgili önemli kurumları da tanımalarını istiyoruz. 1961'de kurulan ve 1973'te Johnson Uzay Merkezi adını alan merkez, özellikle insanlı uzay uçuşları için önemini koruyor. Öğrencilerimiz bu yapıları öğrenerek Türk mühendislik alanında kendilerine yön verecek." ifadelerini kullandı.