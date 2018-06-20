Mucit gençler akıllı baret ile dünya birincisi oldu

Niğdeli öğrenciler Halil Ataberk Bakırcı, Abdullah Oğul ve Ahmet Efe Bakırcı, Soma'da yaşanan maden kazası ve Siirt'te yaşanan heyelandan etkilenerek bir proje yapmaya karar verdi.

Mucit gençler, işçiler için geliştirdikleri akıllı baret ile Luma StarT Proje yarışmasında birinci oldu. Öğrenciler, Finlandiya'da bulunan Tampere Üniversitesi'nde düzenlenen finalde en iyi projeler kategorisinde "dünyanın en iyi projesi" ödülü aldı.

Niğdeli öğrencilerden Halil Ataberk Bakırcı, projelerini şöyle anlattı:

"Bu proje işçinin konumunu anlık olarak tespit edebiliyor. Üzerinde bulunan gaz sensörleri sayesinde ortamdaki zararlı gazları ölçüyor. Aynı zamanda ortamın ısısını ve nem oranını ölçerek, anormal değişikliklerde işçiye ve işverene uyarı veriyor. Böylece işçinin hayatı kurtulmuş oluyor."

Yarışmanın kurumsal web sayfasında Türkiye'den katılan öğrenciler için şu yorum yapıldı:

"Bu öğrenciler, akıllı şartlarda çalışan işçilerin güvenliğini ve yaşam kalitesini artıran akıllı bir kask geliştirdiler. Bu kask, ölçülen değerler azaldığında işçiyi uyarmak için kullanılabilir. Ayrıca, tabanlı tasarım düşüncesi mükemmel bir örnek. Yaklaşım ve ürün çok yenilikçi. Ürün iyi çalışıyor ve diğer okullar için motivasyon olabilir."

Uluslararası Luma StarT yarışması

Uluslararası alanda en çok tanınan bilim, teknoloji ve matematik projeleri her yıl Luma StarT'ta yarışıyor. Yarışmanın 2017-2018 dönemi galası 5 Haziran'da yapıldı. Bu yıl kazanan takımlar ise Portekiz, Türkiye, Ürdün ve Finlandiya'dan.

2017-2018 döneminde, 20 farklı ülkeden 500 proje ekibi yarışmaya katıldı.

Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu Genel Müdürü Olli-Pekka Heinonen, başarının anahtarının merak, yaratıcılık ve işbirliği olduğu söyledi:

"Günümüzün kötü problemlerini fethetmek için bunlara ihtiyaçları var. Projelerin katılımcıları, gelecekte tüm yaşam alanlarında onlara fayda sağlayacak tüm bu becerileri bize gösterdiler."

Kaynak: TRT Haber