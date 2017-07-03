Milli ANKA'lar artık hem gözetleyecek, hem vuracak

İnsansız hava araçlarının ardından ANKA tipi İHA'lar da silahlandırıldı. Milli gururumuz ANKA'lar artık hem gözetleyecek, hem vuracak.
Fransa'da hükümet güvenoyu aldı
Türkiye, Almanya'daki provokatif eylemi kınadı
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı bulunuyor
'Rum tarafından dürüstlüğe sığmayan hareketler gördük'
FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 270 terörist etkisiz hale getirildi
780 hakim ve savcının görev yeri değişti
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık TRT Haber'e konuştu
İki ilde kamu personeline sıcak hava izni