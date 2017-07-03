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Buradasınız : » » Milli ANKA'lar artık hem gözetleyecek, hem vuracak

Milli ANKA'lar artık hem gözetleyecek, hem vuracak

İnsansız hava araçlarının ardından ANKA tipi İHA'lar da silahlandırıldı. Milli gururumuz ANKA'lar artık hem gözetleyecek, hem vuracak.

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Milli ANKAlar artık hem gözetleyecek, hem vuracak

Etiketler: tsk, Terörle Mücadele, Milli ANKA'lar, insansız hava araçları, iha
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