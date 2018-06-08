Microsoft'tan ekrandaki ışıkla çalışacak akıllı kalem geliyor

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, teknoloji takipçilerini heyecanlandıracak bir başvuruda bulundu. Şirket, ekranlar üzerindeki ışıkla çalışan bir akıllı kalem için ABD Patent ve Marka Ofisi'ne patent başvurusu yaptı.

Digital Trends'te yer alan habere göre Microsoft’un yeni akıllı kalemi, güneş ya da yakındaki bir lamba gibi bir kaynaktan gelen ışığa ihtiyaç duymayacak. Kalemin kullanıldığı ekrandan gelen ışık, kalemin ucundaki bir mekanizma tarafından toplanacak ve kalem bu mekanizmadan beslenecek. Kalemin ucundaki fiber kablolar ışık enerjisini, kalemin içindeki bataryalarda toplayacak.

Microsoft söz konusu teknoloji için LED ekranların normal ekranlara oranla daha avantajlı olduğunu açıkladı. Daha yüksek yoğunluktaki ışık, örneğin daha yüksek bir parlaklık seviyesine ayarlanmış ekran ile daha hızlı şarj etmek mümkün olacak.