  • 08 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.538
    EURO 5.341
  • BIST 96851.23
    ALTIN 189.495
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Microsoft'tan ekrandaki ışıkla çalışacak akıllı kalem geliyor

Microsoft'tan ekrandaki ışıkla çalışacak akıllı kalem geliyor

Microsoft, güneş enerjisiyle çalışan bir akıllı kalem için ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Microsofttan ekrandaki ışıkla çalışacak akıllı kalem geliyor

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, teknoloji takipçilerini heyecanlandıracak bir başvuruda bulundu. Şirket, ekranlar üzerindeki ışıkla çalışan bir akıllı kalem için ABD Patent ve Marka Ofisi'ne patent başvurusu yaptı.

Digital Trends'te yer alan habere göre Microsoft’un yeni akıllı kalemi, güneş ya da yakındaki bir lamba gibi bir kaynaktan gelen ışığa ihtiyaç duymayacak. Kalemin kullanıldığı ekrandan gelen ışık, kalemin ucundaki bir mekanizma tarafından toplanacak ve kalem bu mekanizmadan beslenecek. Kalemin ucundaki fiber kablolar ışık enerjisini, kalemin içindeki bataryalarda toplayacak.

Microsoft söz konusu teknoloji için LED ekranların normal ekranlara oranla daha avantajlı olduğunu açıkladı. Daha yüksek yoğunluktaki ışık, örneğin daha yüksek bir parlaklık seviyesine ayarlanmış ekran ile daha hızlı şarj etmek mümkün olacak.

Etiketler: microsoft, kalem, güneş enerjisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER